Врачей Симферопольской клинической больницы подбодрили сладостями и открытками

Сладкие наборы для врачей. Фото: КИА

В рамках федеральной акции «Маленькие радости для врачей» медикам Симферопольской клинической больницы передали наборы сладостей и открытки. Пироги, торты, печенье и слова поддержки и благодарности от горожан должны поддержать врачей в ковидных госпиталях.

- Мы принесли сладости врачам, которые работают в ковидном госпитале, чтобы немного подсластить эту важную и очень нужную работу, - цитирует Крымское информационное агентство зампредседателя Госкоммолодежи Крыма Алексея Андруцкого. - Молодежь и дети также присоединились к акции, они нарисовали открытки со словами поддержки.

В рамках мероприятия, организованного штабом Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, со сладкими подарками и открытками волонтеры побывают в каждом ковидном госпитале Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50