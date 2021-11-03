Вердикт воде из-под Азовского моря вынесут в конце декабря

Запасы воды могут составить до 1 миллиарда кубометров. Фото: "Росгеология"

Официальный вердикт пригодности воды из-под Азовского моря для питьевых и сельскохозяйственных нужд Крыма озвучат в конце декабря. Постановлением правительства РФ «Росгеологию» обязали предоставить результаты бурения до 27 декабря 2021 года.

Год назад предложение использовать для водоснабжения Крыма воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин. По его поручению «Росгеология» вела разведку запасов воды, получив на это 300 миллионов рублей. Пробы добытой воды отправились на исследование еще в июле. По информации руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, минерализация этой воды превышает допустимые показатели в 10 раз, т. е. это морская соленая вода.

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