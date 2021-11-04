Погода на 4 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Крыму погожий выходной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове ожидается небольшое потепление. Синоптики Крымского гидрометеоцентра обещают, что в ближайшие пару-тройку дней будет сухо и солнечно. Днем воздух прогреется аж до +18…+23°.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+22°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Утром туман. Днем юго-восточный ветер разгонится до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до 18…+20°.

Температура воды в Черном море +13…+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50