Что произошло за ночь 4 ноября: Президент России Владимир Путин проведет День народного единства в Севастополе

День народного единства в Крыму президент отметит впервые. Фото: Архив "КП"

Что произошло за ночь 4 ноября 2021 года. Президент России Владимир Путин проведет День народного единства в Севастополе. 4 ноября глава государства приедет в город-герой из Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава администрации Белогорска Игорь Ипатко стал фигурантом уголовного дела. Его взяли на получении взятки в 1,4 миллиона рублей. Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Симферополе на улице Киевская произошло ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. На мокрой дороге столкнулись Volkswagen Polo и Daewoo Nexia, а затем автомобили откинуло в проходящий мимо троллейбус.

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