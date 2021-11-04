В Крыму зарегистрировали 752 случая коронавируса

За сутки в республике выздоровели 969 человек Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму было зарегистрировано 752 новых случая коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- За 3 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, – говорится на сайте ведомства.

Также за сутки в республике выздоровели 969 человек, умерли – 18. Всего с начала пандемии в Крыму зафиксирован 99 721 случай коронавируса, выздоровели 87 658 человек, умерли – 3 067.

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