Из-за ремонта в Симферополе временно перекроют проезд по улице Залесской

Схема движения на два дня. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Из-за ремонтных работ в Симферополе на два дня перекроют движение транспорта по улице Залесской, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Временное ограничение на улице будет длиться с 06.00 5 ноября до 06.00 7 ноября на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Аральская.

- На месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе администрации города.

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