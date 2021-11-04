Количество вакцинируемых в Керчи увеличилось в три раза

В Крыму после введения QR-кодов возникли очереди в пункты вакцинации. Фото: Архив КП

С введением QR-кодов в Крыму количество вакцинируемых в Керчи выросло в три раза. Как сообщил КП главный врач керченской городской больницы №1 Марат Еникеев, если до введения новых ограничений в первой поликлинике ежедневно вакцинировались около 200 человек, то сейчас число прививаемых достигло 600 человек в сутки.

- Большие очереди были в первые два дня, пока не были разделены потоки. Неожиданно такой шквал пошел. Но через два дня удалось разделить потоки. Конечно, очередь есть. Но у нас под вакцинацию задействованы четыре кабинета, которые работают на допуск - там проводится осмотр и заполнение анкет, и непосредственно два кабинета работают на вакцинацию. И во втором отделении тоже работают один на вакцинацию и два на допуск. В среднем в поликлинике прививаются 500 - 600 человек, - сообщил Еникеев.

По выходным дням бригады медиков работают в мобильном пункте вакцинации в здании автовокзала. Только за минувшие субботу и воскресенье здесь сделали прививки почти 200 керчан. Чтобы справится с потоком людей, работу прививочного пункта продлили на час, но медикам все равно приходится задерживаться, чтобы вакцинировать всех, кто успел занять очередь.

Еще один мобильный пункт работает на Центральном рынке Керчи. Очередь сюда жители города занимают с раннего утра, а некоторые даже с ночи.

С 25 октября в Крыму допуск в общественные места осуществляется при предъявлении QR-кодов. В поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации возникли очереди. Керченские медики стали привлекать к работе волонтеров: они помогают пациентам заполнять анкеты с добровольным согласием на вакцинацию.

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