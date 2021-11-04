К памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе возложили цветы

4 ноября - День народного единства. Фото: Сергей Аксенов / ВК

4 ноября в День народного единства в Симферополе прошла церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен».

Глава республики Сергей Аксенов поздравил всех крымчан с праздником и рассказал о важности сохранения и укрепления единства в многонациональной России и в Крыму.

- Всех крымчан, жителей российского Крыма, поздравляю с праздником, с Днем народного единства. Уроков истории достаточно, чтобы понять, что мы всегда добиваемся победных результатов, когда действуем вместе, - отметил он.

Он также добавил, что жителям полуострова нужно объединяться не только в сложных ситуациях, но и в мирной жизни, чтобы достичь высоких экономических результатов, а вооруженные силы РФ смогут выполнить любую поставленную задач, поэтому Родине ничего не угрожает.

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