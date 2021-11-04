Нерабочие дни в Крыму могут продлить еще на неделю

На сегодняшний день коэффициент заражения в регионе составляет 1,6. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму могут продлить нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, но окончательное решение будет принято в конце недели, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В эфире телеканала «Миллет» он отметил, что точная информация появится 7 ноября.

- Есть возможность продлить нерабочие дни, но не хотелось бы. Потому что, во-первых, уменьшаются доходы в каждой семье, - сказал Гоцанюк.

Если темпы распространения коронавируса замедлятся, то продлять выходные дни никто не будет. На сегодняшний день коэффициент заражения в регионе составляет 1,6. За последние сутки на полуострове зафиксировали 752 новых случая. В больницах заняты около 90% коек - госпитализировано более 5 тысяч пациентов с коронавирусом.

Напомним, нерабочие дни длятся с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников.

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