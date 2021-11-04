Путин прибыл в Севастополь на День народного единства

С 30 октября в городе-герое объявлен частичный локдаун.

Президент прибыл к памятнику Примирения, сообщили КП-Крым собственный источник в местном правительстве.

Президент возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны 1918-1920 годов. Этот памятник открыли в 2021 году на берегу Карантинной бухты около музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Также Владимир Путин в онлайн-режиме панирует провести заседание Высшего Государственного совета Союзного государства.

Напомним, с 30 октября в городе-герое объявлен частичный локдаун.

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