Жители Симферополя открыли «бизнес» по продаже бесплатных бланков на вакцинацию

Фото: Игорь Романенков, КИА

На центральном автовокзале в Симферополе открылся необычный бизнес. Предприимчивые жители города начали продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей. Фотографии «стартапа» появились в социальных сетях.

Такие же анкеты можно найти в любом пункте вакцинации бесплатно, но на автовокзале за них просят 10 рублей.

- Бизнес шел исключительно до открытия пункта вакцинации (до 10 утра), затем пришел медбрат и положил стопку бланков, - шутят в комментариях очевидцы.

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