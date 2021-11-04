За сутки в Симферополе штраф за отсутствие масок получили 22 пассажира

За несоблюдение ковидных рекомендаций и отсутствие масок в маршрутках пассажиры могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Симферополе мобильные группы проверили 36 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений.

Во время проверок было составлено 22 штрафа из-за отсутствия масок у пассажиров маршруток. Также во время рейда торгово-развлекательных центрах, точках общепита и бытового обслуживания населения составили 4 первичных акта.

Напомним, за несоблюдение ковидных рекомендаций и отсутствие масок в маршрутках пассажиры могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50