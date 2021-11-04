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Общество4 ноября 2021 18:39

За сутки в Симферополе штраф за отсутствие масок получили 22 пассажира

Им придется заплатить 5 тысяч рублей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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За несоблюдение ковидных рекомендаций и отсутствие масок в маршрутках пассажиры могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей.

За несоблюдение ковидных рекомендаций и отсутствие масок в маршрутках пассажиры могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Симферополе мобильные группы проверили 36 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений.

Во время проверок было составлено 22 штрафа из-за отсутствия масок у пассажиров маршруток. Также во время рейда торгово-развлекательных центрах, точках общепита и бытового обслуживания населения составили 4 первичных акта.

Напомним, за несоблюдение ковидных рекомендаций и отсутствие масок в маршрутках пассажиры могут получить штраф в размере 5 тысяч рублей.

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