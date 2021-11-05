Погода на 5 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: днем воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Крыму погожий день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 ноября на Крымском полуострове уютная и комфортная пятница, если вести речь о погоде: тепло, уютно и без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 11 м/с. Днем столбик термометра дотянется до +19…+21°.

Потепление заглянуло в гости на полуостров ненадолго. Крымские синоптики обещают, что в воскресенье днем похолодает на 2-5°.

Температура воды в Черном море +13…+17°.

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