Погода на 5 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: днем воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Крыму погожий день.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 ноября на Крымском полуострове уютная и комфортная пятница, если вести речь о погоде: тепло, уютно и без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 11 м/с. Днем столбик термометра дотянется до +19…+21°.
Потепление заглянуло в гости на полуостров ненадолго. Крымские синоптики обещают, что в воскресенье днем похолодает на 2-5°.
Температура воды в Черном море +13…+17°.
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