Что произошло за ночь 5 ноября: в Крыму из-за коронавируса могут продлить нерабочие дни

Меры против распространения ковида пока не принесли нужного результата, поэтому идет речь о продлении нерабочих дней. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму могут продлить нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, но окончательное решение будет принято в конце недели, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

За сутки в Симферополе мобильные группы проверили 36 маршрутных транспортных средств на соблюдение антиковидных ограничений. Было составлено 22 протокола из-за отсутствия масок у пассажиров.

С Днем народного единства крымчан поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства вышел поздравил жителей полуострова в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

Что произошло за ночь 5 ноября 2021 года. ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило архивы о нацистских преступлениях на полуострове во время Великой Отечественной войны. В ведомстве планируют установить имена всех жертв геноцида.

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