В Симферополе некоторые улицы остались без воды 5 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе 5 ноября на некоторых улицах нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 22.00 ограничено водоснабжение по адресам: улица Ракетная, улица Ларионова, улица Битумная, переулок Салгирный, улица Джанкойская, улица Весенняя, улица Ким, улица Мелитопольская, а также прилегающие улицы и переулки. Возможно понижение давления по адресам: улица Киевская (частично), улица Степная, улица Заречная, переулок Строительный, СТ «Дзержинец», село Мирное (частично), село Богдановка, улица Железнодорожная, поселок Давыдовка, поселок Молодежное - 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, село Укромное, СНТ «Энергетик», ТРЦ «Ашан», улица Киевская (частично), улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Никанорова, а также прилегающие улицы и переулки.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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