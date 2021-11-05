Отопление в Симферопольской клинической больнице работает исправно

Ремонт системы отопления в Симферопольской клинической больнице завершен Фото: "КП" Архив

Ремонтные работы системы отопления в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» завершены, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. В настоящий момент идет запуск подачи тепла в помещения больницы, на базе которой функционирует ковидный госпиталь.

- На данный момент температура в палатах порядка 21 градуса, вечером будет запущено теплоснабжение стационара. Отсутствие воды было связано с неполадками на городских сетях, в настоящее время эта проблема также устранена, – приводит пресс-служба слова врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

Кроме того, по итогам общения с пациентами больницы в «красной зоне» никаких проблем не выявлено.

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