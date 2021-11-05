Житель Симферополя похитил кабель стоимостью 500 тысяч рублей

Телефонный кабель за 500 тысяч рублей украли в Симферополе Фото: Архив "КП"

В Симферополе стражами порядка задержан местный житель за кражу 443 метров телефонного кабеля, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что с заявлением о пропаже в полицию обратилась компания, поставляющая телефонную связь и Интернет.

- Общая сумма ущерба для предприятия составила более 500 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Симферополя, который сознался в содеянном. Мужчина нуждался в деньгах, поэтому, увидев на столбах низко висящий телефонный кабель, обрезал его и сдал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Нарушителю грозит два года тюрьмы.

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