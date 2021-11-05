В Крыму за сутки выявили 764 новых зараженных Covid-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявлено 764 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве РК.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 100 485 инфицированных, за этот же период выписано с выздоровлением 88 440 пациентов (782 – за истекшие сутки), кроме того, скончались с начала пандемии 3 086 человек (19 – за последние сутки).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 13 284 человека, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Керчи мобилизуют волонтеров для помощи медикам в связи с ростом числа заболевших Covid-19. Нужны добровольцы по развозу врачей по больным и заполнению бумаг.

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