Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 ноября 2021 10:07

В Крыму за сутки выявили 764 новых зараженных Covid-19

Также за последние 24 часа скончались 19 человек
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Архив "КП"

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявлено 764 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве РК.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 100 485 инфицированных, за этот же период выписано с выздоровлением 88 440 пациентов (782 – за истекшие сутки), кроме того, скончались с начала пандемии 3 086 человек (19 – за последние сутки).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 13 284 человека, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Керчи мобилизуют волонтеров для помощи медикам в связи с ростом числа заболевших Covid-19. Нужны добровольцы по развозу врачей по больным и заполнению бумаг.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50