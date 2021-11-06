Погода на 6 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: сухо и тепло до плюс 22 градусов

В Крыму погожая суббота. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 ноября на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий. Выходной можно смело провести на свежем воздухе.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер до 10 м/с. Столбик термометра дотянется в дневное время до +19°.

Синоптики говорят, что в воскресенье станет холоднее - температура воздуха понизится на 2-4°. В понедельник столбик термометра покажет в дневное время +14…+19°.

Температура воды в Черном море +13…+17°.

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