Погода на 6 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: сухо и тепло до плюс 22 градусов

В Крыму погожая суббота.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 ноября на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий. Выходной можно смело провести на свежем воздухе.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер до 10 м/с. Столбик термометра дотянется в дневное время до +19°.
Синоптики говорят, что в воскресенье станет холоднее - температура воздуха понизится на 2-4°. В понедельник столбик термометра покажет в дневное время +14…+19°.
Температура воды в Черном море +13…+17°.
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