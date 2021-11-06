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Происшествия6 ноября 2021 9:35

В Крыму бесследно исчез 36-летний мужчина

Алексей Дремов пропал 18 октября
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Алексей Дремов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Алексей Дремов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Дремов Алексей Евгеньевич, 36 лет (1985 года рождения), город Севастополь. С 18 октября 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении, - сообщают поисковики.

Приметы Алексея Дремова: 185 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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