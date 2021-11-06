На Крымском полуострове за сутки зафиксировали 1170 новых случаев коронавируса

Многие жители Крыму уже сделали прививку от ковида. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Коронавирусная инфекция не сдает свои позиции ни в Республике Крым, ни в городе федерального значения Севастополь.

По итогам прошедших суток в РК официально зафиксировали 776 новых заболевших ковидом, в городе-герое 394 случаев.

В сумме получается, что за 24 часа тесты, которые прошли анализ в лабораториях, подтвердили новую коронавирусную инфекцию у 1170 мужчин и женщин.

Медики отмечают, что ковидом стали болеть дети и подростки, что весьма настораживает специалистов.

Для борьбы с распространением COVID-19 идет активная вакцинация населения, также принят ряд ограничительных мер, в числе которых соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

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