Появилось видео Бала хризантем 2021 в ноябре

Хризантемы - изящные цветы. Фото: Николай Ковтун/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Никитский ботанический сад проводит осенью Бал хризантем, который притягивает внимание гостей и жителей Крыма.

Сотрудники Сада всех приглашают к себе в гости, а тех, кто не может побывать лично на Балу, утешают в соцсети эффектными фотографиями и видео.

- Сегодня, 6 ноября. Никитский сад ранним утром, - так называется 16-секундный ролик, который появился в соцсети.

В кадре главная площадка Бала хризантем, в котором принимает участие свыше 500 сортов и форм осеннего цветка! Сказочное и волшебное зрелище, которым можно любоваться часами. Не помеха для визита на Бал и коронавирус.

- На входе в Сад необходимо надеть защитную маску и пройти термометрию. Других ограничений нет. Да и само посещение Бала хризантем может оказаться целебным: насыщенный фитонцидами воздух не только укрепляет иммунитет, но и помогает быстрейшему восстановлению уже переболевших коронавирусом, - сообщили в пресс-службе Никитского сада.

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