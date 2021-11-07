Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 8 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 ноября часть Симферополя и Севастополя временно останется без электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Амурская, 88, 113-119 (нечет)
проезд Байкальский, 3, 4а, 6
пер. Енисейский, 2, 4, 7
ул. Набережная 40-46 (чет)
ул. Дыбенко, 1
ул. Надинского 2-20 (чет), 1-17 (нечет)
ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)
просп. Победы, 144/21-174 (чет), 125
ул. Балаклавская 32-54
пер. Ореховый, 1-7
ул. Русская 100-140а (чет), 103
пер. Русский, 1-9
ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)
ул. Севастопольская, 6-10
ул. Чехова, 2
ул. Некрасова 17
ул. Самокиша 16
ул. Севастопольская/Чехова, 12/2, 14/2;
ул. Сергеева-Ценского 4-10 (чет), 5-21 (нечет);
ул. Турецкая 8-16 (чет), 5-21 (нечет)
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Вишневый сад», «Темп», «Монтажник», «Домостроитель», «Нерудник», «Пневматика», «Автомобилист», «Луч», «Тепловик», «Геолог», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Муромская, 80
ул. Героев Севастополя, 27-35
ул. Селенгинская, 3-9
ул. Папанина, 24, 30-36
ул. Бутырская, 15
ул. Генерала Родионова, 5
пл. Ластовая, 5-А, 5
ул. Надеждинцев, 1-5
ул. Розы Люксембург, 10
спуск Петровский, 12-22, 1-7
ул. Пластунская, 2-10, 1-11
пл. Пластунская, 2-12, 1-11
ул. Хрущева, 2-14, 9-15, 21
ул. 2 линия Бомбор, 5
ул. Якутская, 2-10, 1-3
ул. Углицкая, 48-50
ул. Героев Севастополя, 20-36
ул. 9 Января, 16, 34-36
пер. Углицкий, 1-5
с 8.00 до 16.00
пр. Генерала Острякова 37-а/1,43-47(нечет),51,55-57(нечет),61-63(нечет)
ул. Маршала Бирюзова 17-19 (нечет)
ул. Хрусталева 72-ж/11,72-ж/12,72-ж/14,72-ж/16,72-ж/21,72-ж/22,74-а,74
с 8.00 до 17.00
пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.
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