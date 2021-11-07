Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 8 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 ноября часть Симферополя и Севастополя временно останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская, 88, 113-119 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4а, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Набережная 40-46 (чет)

ул. Дыбенко, 1

ул. Надинского 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)

просп. Победы, 144/21-174 (чет), 125

ул. Балаклавская 32-54

пер. Ореховый, 1-7

ул. Русская 100-140а (чет), 103

пер. Русский, 1-9

ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)

ул. Севастопольская, 6-10

ул. Чехова, 2

ул. Некрасова 17

ул. Самокиша 16

ул. Севастопольская/Чехова, 12/2, 14/2;

ул. Сергеева-Ценского 4-10 (чет), 5-21 (нечет);

ул. Турецкая 8-16 (чет), 5-21 (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Вишневый сад», «Темп», «Монтажник», «Домостроитель», «Нерудник», «Пневматика», «Автомобилист», «Луч», «Тепловик», «Геолог», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Муромская, 80

ул. Героев Севастополя, 27-35

ул. Селенгинская, 3-9

ул. Папанина, 24, 30-36

ул. Бутырская, 15

ул. Генерала Родионова, 5

пл. Ластовая, 5-А, 5

ул. Надеждинцев, 1-5

ул. Розы Люксембург, 10

спуск Петровский, 12-22, 1-7

ул. Пластунская, 2-10, 1-11

пл. Пластунская, 2-12, 1-11

ул. Хрущева, 2-14, 9-15, 21

ул. 2 линия Бомбор, 5

ул. Якутская, 2-10, 1-3

ул. Углицкая, 48-50

ул. Героев Севастополя, 20-36

ул. 9 Января, 16, 34-36

пер. Углицкий, 1-5

с 8.00 до 16.00

пр. Генерала Острякова 37-а/1,43-47(нечет),51,55-57(нечет),61-63(нечет)

ул. Маршала Бирюзова 17-19 (нечет)

ул. Хрусталева 72-ж/11,72-ж/12,72-ж/14,72-ж/16,72-ж/21,72-ж/22,74-а,74

с 8.00 до 17.00

пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.

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