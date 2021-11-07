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Общество7 ноября 2021 1:03

Погода на 7 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 7 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму по утрам туманы.

В Крыму по утрам туманы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 ноября на Крымском полуострове, как и обещали синоптики, похолодало. Столбик термометра сполз до +16...+18°. Одно радует, что пока нет никаких штормовых предупреждений и повышенной пожароопасности.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +16...+18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Утром туман. Днем южный ветер разгонится до 11 м/с., столбик термометра дотянется до +17°.

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии +13, возле Севастополя +16°, на Южном берегу Крыма +17°.

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