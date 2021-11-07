Что произошло за ночь 7 ноября: в Крыму отменили ПЦР-тест при заселении в гостиницы

В Крыму для заселения в отель достаточно иметь QR-код. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 7 ноября 2021 года. В Крыму отменили ПЦР-тест при заселении в гостиницы. Для проживания в отеле достаточно иметь QR-код о прививке или перенесенном заболевании. ПЦР-тест нужен только тем, кто имеет медицинский отвод от вакцинации от коронавируса.

Власти Республики Крым решили не продлевать выходных из-за распространения ковида, поэтому образовательные учреждения, включая детские сады и школы, 8 ноября вернутся к обычному графику работы.

На востоке Крыма раскрыли бутоны лиловые крокусы. Цветущими растениями можно полюбоваться в окрестностях Большой Феодосии.

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