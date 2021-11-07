Количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло очередного максимума

Число заболевших растет. Фото: Архив КП

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 783 человек в Крыму. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики. При этом 19 человек скончались. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Всего Covid-19 в Крыму был выявлен у 102 044 человек, 3126 человек умерли.

За сутки всеми лаборатории полуострова исследовали на коронавирус 7 534 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 713 человек, выздоровевших за весь период – 89 854.

В Крыму продолжают действовать ограничения, призванные не допустить дальнейшего распространения вируса. В частности посещение крупных торговых центров осуществляется при предъявлении QR-кодов.

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