На Крымском мосту ограничат движение транспорта из-за учений

Крымский мост. Фото: Архив КП.

По автодорожной части Крымского моста возможно временное ограничение в движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Крыму со ссылкой на Минтранс РФ.

- В период с 00.00 8 ноября до 23.59 11 ноября на Крымском мосту будут проводиться тренировки по противопожарной безопасности, в связи с чем возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста,- говорится в сообщении.

ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок через Крымский мост и заранее скорректировать время и маршруты следования.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что остановка транспортных средств и движение задним ходом на Крымском мосту запрещены. Движение осуществляется только на автомобилях, автобусах и мотоциклах – пешеходные и велосипедные дорожки здесь не предусмотрены.

На всём протяжении транспортного перехода ведется фотовидеофиксация, по обеим сторонам Крымского моста оборудованы стационарные посты ДПС.

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