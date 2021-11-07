Со среды в Крыму резко похолодает

Синоптики прогнозируют снижение температуры. Фото: Архив КП.

Синоптики прогнозируют похолодание в Крыму на предстоящей неделе. По данным крымского гидрометцентра, 9-10 ноября погода на полуострове будет обуславливаться зоной холодного атмосферного фронта.

-Пройдут дожди, местами сильные. Ветер северо-восточный 7-12 м/с местами 15-20 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 3-8 градусов,- сообщили в гидрометцентре.

В понедельник, 8 ноября, в Крыму еще будет достаточно тепло – погода будет определяться юго-западной перефирией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит +15-20 градусов, в горах +8-13. Ночью +5-10 градусов, на побережье до +13-ти. Ветер юго-западный 7-12м/с.

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