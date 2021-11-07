Экс-глава МВД Украины озвучил новый план по Крыму

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото: Архив КП

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил новый план по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. В эфире телеканала «Украина 24» экс-глава украинского МВД высказал идею о необходимости принятия в стране «закона о коллаборантах», согласно которому любой, кто сотрудничает с Россией, должен будет нести за этого ответственность. При этом для людей, совершивших мелкие преступления, должен быть принят, по мнению Авакова, закон «об амнистии».

Аваков отметил, что официальный Киев должен сделать все возможное, чтобы жители Крыма и Донбасса захотели «вернуться» обратно в состав Украины.

-Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия, — заявил Аваков.

В свою очередь глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала план по «реинтеграции» Крыма «нацистским». По ее словам, которые цитирует РИА Новости, Крым был, есть и будет российским, а украинская община Крыма «максимально приложит свои усилия для защиты прав не только крымских украинцев, а также русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50