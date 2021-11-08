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Общество8 ноября 2021 7:02

Что произошло за ночь 8 ноября: на Крымском мосту возможно ограничение движения

Что произошло за ночь 8 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Автодорожная часть Крымского моста. Фото: архив "КП"

Автодорожная часть Крымского моста. Фото: архив "КП"

Что произошло за ночь 8 ноября 2021 года. На Крымском мосту из-за учений по противопожарной безопасности возможно кратковременное ограничение движения транспорта по автодорожной части с 00.00 (8 ноября) до 23.59 (11 ноября).

Крымские синоптики предупреждают, что 9 и 10 ноября на полуострове ожидаются нешуточные дожди, северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Станет прохладнее - температура воздуха понизится на 3-8 градусов.

На Международной космической станции состоялась «пересменка» экипажей. Как сообщает корпорация Роскосмос, новым командиром МКС стал уроженец Севастополя Антон Шкаплеров.

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