Симферополь привлекает к себе внимание туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали данные брони отелей с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 и узнали, куда чаще всего россияне на зимние выходные, не покидая пределов страны.

Топ-10 популярных городов для поездок на 2-3 дня зимой (средние затраты семьи в рублях на жилье в сутки)

Казань, 3153

Суздаль, 5150

Великий Устюг, 4100

Банное, 4600

Луга, 5850

Железноводск, 3430

Симферополь, 7360

Дмитров, 7300

Истра, 3300

Тула, 3500

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