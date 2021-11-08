Симферополь привлекает к себе внимание туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали данные брони отелей с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 и узнали, куда чаще всего россияне на зимние выходные, не покидая пределов страны.
Топ-10 популярных городов для поездок на 2-3 дня зимой (средние затраты семьи в рублях на жилье в сутки)
Казань, 3153
Суздаль, 5150
Великий Устюг, 4100
Банное, 4600
Луга, 5850
Железноводск, 3430
Симферополь, 7360
Дмитров, 7300
Истра, 3300
Тула, 3500
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