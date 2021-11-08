Некоторые крымчане останутся без воды 8 ноября

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях Фото: "КП" Архив

Часть крымчан 8 ноября останутся без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферопольском районе краны будут сухими до 00.00 в поселке Акрополис на улице Учан-Су, 25.

В Керчи до 00.00 воды не будет по таким адресам: переулок Ремесленный 2, 6, 10, 12, улица Маяка 11, 13, улица Орджоникидзе 4, 6, 8.

В Алуштинском районе водоснабжение будет временно ограничено в селе Приветное с 09.30 до 14.00 на улицах Садовая, Горького, Заречная и на переулке Школьный.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Крыму и Севастополе воздух прогреется до плюс 20 градусов.

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