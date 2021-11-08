Под Симферополем на месте пожара обнаружены два трупа

Под Симферополем из-за тлеющего табака произошел пожар. Фото: ОНД по Симферопольскому району/Вконтакте

В селе Лекарственное под крымской столицей 6 ноября произошел пожар, на месте которого найдены двое умерших. Об этом сообщили в отделе надзорной деятельности по Симферопольскому району. Уточняется, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме, к тушению пожара силы и средства МЧС не привлекались.

- Обнаружены термические повреждения кровати и вещей б/у. На месте пожара были найдены тела погибших 1961 и 1949 годов рождения, – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Точная причина возгорания не установлена, вероятная – загорелся тлеющий табак. Остальные детали происшествия предстоит выяснить специалистам.

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