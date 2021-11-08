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Здоровье8 ноября 2021 10:24

В Симферополе заработал новый пункт вакцинации

Количество желающих сделать прививку от ковида резко выросло
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В крымской столице начал функционировать новый пункт вакцинации

В крымской столице начал функционировать новый пункт вакцинации

Фото: Архив "КП"

В Симферополе заработал еще один пункт вакцинации на улице Пушкина 42/2, недалеко от Центрального рынка. Об этом сообщается на сайте Минздрава Республики Крым. В точке иммунизации можно сделать прививку от COVID-19, а также пройти ревакцинацию.

Напомним, ввиду активного роста количества инфицированных в регионе количество желающих пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции увеличилось. Это привело к формированию больших очередей в местных больницах и мобильных пунктах вакцинации. За последний месяц, по данным крымского Минздрава, данную процедуру прошли порядка 160 тысяч крымчан.

Ранее сообщалось, что в Крыму разрешили размещение в отелях со справкой о медотводе. В Минкурортов дали разъяснение.

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