В Крыму скоро появятся зенитные комплексы С-350 «Витязь»

С-350 «Витязь» - российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Фото: Википедия

В скором времени в Крыму появятся зенитные комплексы нового поколения С-350 «Витязь». Это мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск ВКС России.

Как пишет газета Красная звезда, в настоящий момент на границах Российской Федерации развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны, которая способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей.

- На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь», – цитирует СМИ командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Справка: С-350 «Витязь» – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск ВКС России.

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