В Крыму коечный фонд для больных Covid-19 заполнен на 90%

В Крыму осталось 10% свободных коек для больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму осталось 10% свободных коечных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, система здравоохранения региона справляется с ситуацией, поэтому в помощь извне не требуется.

- Необходимости обращаться за помощью к военным или привлекать каких-либо специалистов с материка нет. Медицинским персоналом укомплектованы все учреждения, которые оказывают помощь ковидным больным, – цитирует «Крым 24» врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

Он напомнил, что в настоящий момент на полуострове развернуто 5 365 коек на базе 31 медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе заработал новый пункт вакцинации. Количество желающих сделать прививку от ковида резко выросло.

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