В аэропорту «Симферополь» встретили бронзового призера чемпионата мира по боксу

В Симферополе встретили бронзового призера чемпионата мира по боксу. Фото: скриншот из видео/пресс-служба аэропорта крымской столицы

Бронзового призера чемпионата мира по боксу Ахтема Закирова 8 ноября торжественно встретили в международном аэропорту «Симферополь», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Чемпионат мира проходил в столице Сербии – Белграде с 25 октября по 6 ноября. Ахтем Закиров завоевал бронзовые медали в весовой категории до 51 килограмма.

Напомним, в сентябре в аэропорту республики встретили крымскую пловчиху Ани Палян, которая стала серебряным призером на Паралимпийских играх в Токио. В терминале воздушной гавани медалистку ждали болельщики и родные.

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