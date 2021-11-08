В Джанкое 68-летний мужчина напал на мать своей сожительницы

В Джанкое полицейские задержали подозреваемого в совершении нескольких преступлений Фото: Архив "КП"

Жительница Джанкойского района обратилась в одно из местных отделений полиции с заявлением о том, что ей нанесены телесные повреждения бывшим сожителем ее дочери. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республики Крым.

Правоохранители задержали 68-летнего жителя Джанкоя, у которого обнаружили предметы, внешне схожие на ружье и нож.

- Согласно объяснениям подозреваемого лица, ружье 16 калибра марки «ИжК» осталось после смерти отца, которое в последствии он самодельным способом переделал в «обрез», путем укорочения длины ствола, – говорится в сообщении.

Ревнивый мужчина направился к сожительнице, не исключая, что отношения придется выяснять, прибегая к физической силе. На защиту женщины кинулась ее мать, за что получила в ходе ссоры удары ружьем по голове, а также не менее двух ударов ножом по руке.

Против злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), частью 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение оружия), частью 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия), которые будут объединены в одно производство.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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