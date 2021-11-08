В Крыму состоится финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование»

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов пройдет на территории Крымского полуострова в «Артеке». Мероприятия запланированы на 9-13 ноября.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финале конкурсанты объединятся в команды и будут решать задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Конкурсанты разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

В рамках финала в «Артеке» пройдет первый слет Всероссийского сообщества «Большая перемена», участие в котором примут лидеры региональных команд «Большой перемены», участники Детской дирекции проекта и другие.

Кроме того, на финале состоится премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» – победителей Всероссийского кастинга талантов.

В результате победителями должны стать 600 школьников, из них по 1 миллиону рублей на образование получат ученики 11 классов, а ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» будут объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50