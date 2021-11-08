Под окнами жилищного комплекса в Симферополе строители устроили настоящую скотобойню

Гастарбайтеры превратили стройку в Симферополе в скотобойню. Фото: «Плохие новости Крым. Севастополь. Симферополь»/Вконтакте

Жители Симферополя возмущены действиями гастарбайтеров, которые работают на строительстве жилищного комплекса «Академия». По словам граждан, они превратили стройку в самую настоящую скотобойню.

- Рабочие приводят баранов, режут их там же и готовят на костре, – сетует один из подписчиков паблика Вконтакте «Плохие новости Крым. Севастополь. Симферополь».

Граждане утверждают, что подобное происходит систематически прямо под окнами близлежащих домов. Однако нашлись и те, кто вступился за работяг.

- Ну что вы, в самом деле. Наверняка, у них нет постоянного жилья, где можно было бы приготовить ту же баранину. Хорошо рассуждать с высоты птичьего полета о тех, кто «копошится» внизу». И вовсе необязательно систематически вести наблюдения из окон, как и кто и что готовит себе на обед, – прокомментировала ситуацию пользователь с ником Ирина Иринина.

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