В районе крымского села Генеральское в ДТП погиб человек

Сотрудники МЧС Крыма при помощи специализированного оборудования провели деблокацию пострадавшего водителя и пассажира. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму в районе села Генеральское произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного в 13.00.

- К месту происшествия выдвинулись дежурные смены ПЧ села Рыбачье ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек, Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3х человек, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в результате ДТП столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ 2110» и «Mercedes-Benz Vito». Сотрудники МЧС при помощи специализированного оборудования помогли выбраться пострадавшим водителю и пассажиру из автомобиля «ВАЗ». Их доставили в медучреждение. Еще один человек, к сожалению, погиб.

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