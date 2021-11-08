В Крыму ветерану войны отключили электричество за долг в 1,9 тысяч рублей

В Крыму ветерану войны отключили свет за долг меньше двух тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Евпатории ветерану войны отключили электроэнергию за долг в 1,9 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. Уточняется, что квитанции об оплате не приходили в течение шести месяцев. Проверка по этому факту началась после того, как пожилая женщина обратилась с жалобой в прокуратуру.

- В сентябре Евпаторийским филиалом ГУП РК «Крымэнерго» домовладение ветерана Великой Отечественной войны отключено от электроснабжения в связи с имеющейся задолженностью за оказанные коммунальные услуги в размере 1,9 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что об отключении электроснабжения пенсионерку уведомили SMS-сообщением. Поставка электричества в настоящий момент возобновлена. Ответственному должностному лицу предприятия придется понести административную ответственность.

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