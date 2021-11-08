В Крыму хотят обеспечить волонтеров льготным проездом на время пандемии

В Крыму планируют обеспечить волонтеров льготным проездом на время пандемии Фото: Архив "КП"

В Крыму хотят организовать бесплатный проезд для волонтеров акции #МыВместе, помогающих в период вспышки пандемии медикам и населению. Соответствующее предложение направили в Минтранс РК и Госкомитет молодежной политики РК.

Добровольцы часто используют городской транспорт, чтобы доставлять пожилым людям продукты и лекарства прямо домой.

- Бесплатный проезд для добровольцев – это не привилегия, а небольшой вклад в поддержку волонтерского движения в тяжелое пандемийное время. Мы надеемся на поддержку предложения органами власти, – рассказывает об инициативе председатель Молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев.

Волонтеры ежедневно отрабатывают заявки крымчан в разных городах республики, особенная помощь сейчас нужна в медицинских учреждениях медикам. Все, кто желает присоединиться ко всероссийской акции, может заполнить заявку на платформе Dobro.ru

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