Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика8 ноября 2021 15:39

В Крыму хотят обеспечить волонтеров льготным проездом на время пандемии

Добровольцы часто используют городской транспорт для доставки продуктов и лекарств
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму планируют обеспечить волонтеров льготным проездом на время пандемии

В Крыму планируют обеспечить волонтеров льготным проездом на время пандемии

Фото: Архив "КП"

В Крыму хотят организовать бесплатный проезд для волонтеров акции #МыВместе, помогающих в период вспышки пандемии медикам и населению. Соответствующее предложение направили в Минтранс РК и Госкомитет молодежной политики РК.

Добровольцы часто используют городской транспорт, чтобы доставлять пожилым людям продукты и лекарства прямо домой.

- Бесплатный проезд для добровольцев – это не привилегия, а небольшой вклад в поддержку волонтерского движения в тяжелое пандемийное время. Мы надеемся на поддержку предложения органами власти, – рассказывает об инициативе председатель Молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев.

Волонтеры ежедневно отрабатывают заявки крымчан в разных городах республики, особенная помощь сейчас нужна в медицинских учреждениях медикам. Все, кто желает присоединиться ко всероссийской акции, может заполнить заявку на платформе Dobro.ru

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50