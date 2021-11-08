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Происшествия8 ноября 2021 16:03

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в общественном транспорте Крыма

В автобусах отсутствовали приспособления для использования инвалидами
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму прокуратура проверила общественный транспорт

В Крыму прокуратура проверила общественный транспорт

Фото: Архив "КП"

Специалисты в ходе проверки общественного транспорта в Крыму выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В автобусах отсутствовали приспособления для использования инвалидами: не было специальных поручней, специальных мест и табличек, указывающих на них.

- Маршрутные транспортные средства не оснащены надписями, текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, – говорится в сообщении.

Индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф за выпуск на маршрут транспорта, который был переоборудован без соответствующего разрешения.

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