Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в общественном транспорте Крыма

В Крыму прокуратура проверила общественный транспорт Фото: Архив "КП"

Специалисты в ходе проверки общественного транспорта в Крыму выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В автобусах отсутствовали приспособления для использования инвалидами: не было специальных поручней, специальных мест и табличек, указывающих на них.

- Маршрутные транспортные средства не оснащены надписями, текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, – говорится в сообщении.

Индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф за выпуск на маршрут транспорта, который был переоборудован без соответствующего разрешения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50