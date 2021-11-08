В Крыму запланировано строительство 17 МКД для депортированных граждан

К концу 2024 года количество квартир для семей реабилитированных людей в республике должно достигнуть 1675 Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день в Республике Крым на отдельном квартирном учете стоят 3444 человека из числа ранее депортированных.

- Чтобы обеспечить их жильем, запланировано строительство 17 многоквартирных домов в Симферополе, Саках, Керчи, Джанкое, Красноперекопске, Старом Крыму, Бахчисарае, Феодосии, Судаке, Алуште и поселке Ленино, а также в Симферопольском и Сакском районах, – цитирует Крымская газета председателя государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Айдера Типпа.

По его словам, строительство этих домов запланировано на 2021-2024 годы. Кроме того, в рамках программы выкупа жилья для ранее депортированных граждан планируется приобрести 117 жилых помещений. Таким образом, к концу 2024 года количество квартир, предназначенных для ранее депортированных граждан, должно достигнуть 1675.

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