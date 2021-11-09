Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с детьми зимой

Ялта хороша во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022, выявил, где жители страны хотят отдохнуть с детьми в зимнее время.

Рейтинг возглавила Ялта, «серебро» у Сочи, «бронза» досталась Питеру.

И так, топ-10 популярных городов для путешествий с детьми зимой (средние затраты семьи в рублях на проживание в сутки):

Ялта, 6019

Сочи, 4380

Санкт-Петербург, 3855

Москва, 4403

Великий Устюг, 4100

Пятигорск, 2789,5

Шерегеш, 10033

Лахденпохья, 10357

Калининград, 2400,5

Осташков, 11667

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