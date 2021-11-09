Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с детьми зимой

Ялта хороша во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022, выявил, где жители страны хотят отдохнуть с детьми в зимнее время.
Рейтинг возглавила Ялта, «серебро» у Сочи, «бронза» досталась Питеру.
И так, топ-10 популярных городов для путешествий с детьми зимой (средние затраты семьи в рублях на проживание в сутки):
Ялта, 6019
Сочи, 4380
Санкт-Петербург, 3855
Москва, 4403
Великий Устюг, 4100
Пятигорск, 2789,5
Шерегеш, 10033
Лахденпохья, 10357
Калининград, 2400,5
Осташков, 11667
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