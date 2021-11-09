В Крыму пропала 66-летняя жительница Симферопольского района

Валентина Туинова. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи в розыске пожилой крымчанки.

- Пропала Туинова (Андреева) Валентина Петровна, 66 лет (1955 года рождения) село Кольчугино, Симферопольский район, - сообщили волонтеры, отметив, что сельчанка ушла из дома 7 ноября этого года.

Приметы пропавшей: 167 сантиметров рост, нормального телосложения, седые волосы и голубые глаза.

Валентина Туинова была одета в зеленый свитер и черные брюки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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