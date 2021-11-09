Где в Симферополе не будет воды 9 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя 9 ноября остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 24.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица 51-й Армии, улица Суходольная, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Бабушкина, улица Лебедева, переулок Ладыгина, переулок Гранитный, мкр-н «Битак», улица Матэ Залки, а также прилегающие улицы и переулки.

Также с 22.00 часов 9 ноября до 06.00 часов 10 ноября будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Никанорова, 4 улица Киевская («Жилой Комплекс Консоль на Никанорова»).

Кроме того, до 24.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Гурзуфская, М. Залки, Коцюбинского, Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, Бабушкина, Бетховена, Киевская, Федько, Грибоедова, Партизанская, микрорайон Битак, улица Комсомольская, Ленинградская, Фрунзе, Крупская, Тургенева, проспект Победы, Шмидта, Солнечная долина.

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