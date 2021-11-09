В Крыму появились модульные пункты постоянного базирования бригад «скорой»

В двух районах Крыма открылись модульные пункты постоянного базирования бригад СМП. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В селе Трудовое Сакского района и поселке городского типа Куйбышево Бахчисарайского района Крыма открылись модульные пункты постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Строительные работы прошли в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

В новых объектах уже есть вся необходимая мебель и оборудование, также подключены все инженерные сети. Внутри здания оборудованы для комфортного пребывания и выполнения служебных обязанностей медработников.

- Пункты постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи Сакского и Бахчисарайского района рассчитаны на одну и две бригады, – говорится в сообщении.

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