В Крыму ожидается рост цен на коммунальные услуги

Крым вошел в число регионов, где больше всего подорожают коммунальные услуги Фото: Архив "КП"

Крым – один из регионов России, где ожидается наибольший рост цент на коммунальные услуги. Распоряжение об изменении индексов изменения платы в среднем по регионам на 2022 год размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, индексация будет отличаться во всех регионах РФ – от 2,9 до 6,5%. Как обычно, новые тарифы начнут действовать с 1 июля.

Для Крыма и Севастополя определены 6,2%. Такой же показатель установлен для Татарстана. Жителям Санкт-Петербурга и Чечни придется платить еще больше – 6,3% и 6,5% соответственно. Размер индексации, установленный для Москвы, Якутии и Дагестана - 6%. Самые низкие показатели в Свердловской области – 2,9%, Республике Марий Эл – 3,2% и Чукотском автономном округе – 3,3%.

Речь идет об оплате холодной и горячей воды, электроэнергии, газа, тепла, а также услуг водоотведения и вывоза мусора.

- В частности, это стоимость содержания жилья, взносы на капремонт, оплата общедомовой ТВ-антенны, подъездного домофона и так далее. Их стоимость тоже, скорее всего, вырастет, но произойти это может не в июле, а прямо с начала 2022 года. Поэтому в начале нового года квартплата повысится у всех граждан, - цитирует экспертное мнение ресурс «Лайф».

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